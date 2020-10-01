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Митрополит Антоний рассказал, как человеку понять, что действительно для него важно

01.10.2020 / 15:50
Митрополит Антоний рассказал, как человеку понять, что действительно для него важно
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Главное, научиться жить так, чтобы всегда обращаться мысленно к Богу

Если человек просит у Господа вразумления, то Господь ответит обстоятельствами жизни или советом со стороны, или внутренним уяснением как поступить.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи», отвечая на вопрос, о том как понять, что является важным и нужным, а что второстепенным.

«Может быть, причиной неудач была всего лишь чрезмерная уверенность в себе: «Я сам сумею это сделать» или «Уж я-то сделаю так, как никто». Очень часто этому «Я»» не дает Господь вырасти еще больше. Будь все хорошо, «Я» бы как на дрожжах росло, и к человеку такому не подойти. Если душа хорошая и Господь видит, что до человека не доходит, и ему надо помочь, что объяснить ему некому, Он допускает обстоятельства, стирающие все потуги, все желания самостоятельно добиться успеха», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что все земные достижения временны, а научиться начинать все дела с молитвы, просить у Бога помощи, доверять Ему исход своих стремлений - это необходимо не только для временной жизни, но и для вечной.

«Главное, научиться жить так, чтобы всегда обращаться мысленно к Богу. Времени и подходящих условий не нужно: ничего быстрее мысли нет. Да и Господь слышит на всяком месте и во всякое время. Вот об этом более всего следует заботиться, а остальное приложится», - подчеркнул владыка Антоний.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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