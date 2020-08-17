Священный Синод УПЦ избрал нового управляющего Черкасской епархией

В Украинской Православной Церкви назначен новый управляющий Черкасской и Каневской епархией.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказано в решении Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся 17 августа в Киево-Печерской лавре.

«22 июня 2020 года отошел к Господу Преосвященный митрополит Черкасский и Каневский Софроний. В связи с этим, на сегодняшнем заседании Священного Синода был назначен новый управляющий Черкасской епархией. Им стал Преосвященный архиепископ Боярский Феодосий (Снигирев)», - указано в сообщении.

Архиепископ Феодосий родился 31 августа 1974 года в Киеве.

2 апреля 1998 года архиепископом Климентом пострижен в монашество с наречением имени Феодосий в честь преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

21 апреля 1998 года архиепископом Климентом рукоположен в сан иеродиакона, 30 июня 1998 года - в сан иеромонаха.

В 1998 году окончил Калужскую духовную семинарию.

В 1999 году поступил в Московскую духовную академию.

23 августа 2001 года согласно поданному прошению, направлен в Украину.

5 апреля 2004 года возведен в сан игумена.

28 апреля 2008 года возведен в сан архимандрита.

25 мая 2010 года назначен благочинным Киевской епархии по делам монастырей.

На заседании Синода УПЦ от 23 декабря 2010 года избран во епископа Броварского, викария Киевской митрополии.

29 марта 2013 года назначен председателем ставленнической комиссии Киевской епархии.

25 сентября 2013 года Синод УПЦ в связи с образованием Бориспольской епархии, правящему архиерею которой усвоен титул «Бориспольский и Броварской», постановил епископу Феодосию иметь титул «Боярский». Освобожден от должности управляющего Броварским викариатством Киевской епархии и назначен на должность управляющего Северным викариатством Киева.

9 декабря 2014 года назначен председателем церковного суда Киевской епархии.

28 июля 2017 года за Божественной литургией в Киево-Печерской лавре возведен в сан архиепископа.

9 ноября 2019 года удостоен ученого звания доцента Киевской духовной академии.