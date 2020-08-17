Итоги Священного Синода УПЦ: годовщина дарования автономии, миротворческие инициативы, благотворительность и кадровые решения

Украинская Православная Церковь в сентябре отметит 30-ю годовщину дарования Грамоты Святейшего Патриарха Алексия II, согласной которой УПЦ получила статус независимой и самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказано в решении по итогам Священного Синода, который состоялся 17 августа в Киево-Печерской лавре.

Священный Синод констатировал важное значение Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, которая стала предпосылкой для полноценного совершения Украинской Православной Церковью своей спасительной деятельности в независимом Украинском государстве.

Также Синод призвал церковных ученых исследовать историю Украинской Православной Церкви после 1990 года и поручил Киевской духовной академии подготовить современное пособие по истории Православия на украинских землях.

На заседании Священного Синода было принято решение в ближайшее время во всех епархиях Украинской Православной Церкви провести сбор средств для оказания помощи Антиохийской Православной Церкви в связи с гуманитарной катастрофой, произошедшей 4 августа в Ливане.

Священный Синод продолжает миротворческие инициативы Украинской Православной Церкви по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим, принято решение в сентябре в Свято-Успенской Святогорской лавре провести Форум «Люди мира».

Возвращаясь к решениям Синода, 22 июня отошел к Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Священный Синод назначил нового управляющего Черкасской епархией. Им стал архиепископ Боярский Феодосий.

Также члены Синода утвердили наместников и настоятельниц для таких монастырей: Свято-Архангело-Михайловского мужского монастыря Хустской епархии; Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря той же епархии; Благовещенского женского монастыря Херсонской епархии; Крестовоздвиженского женского монастыря Полтавской епархии и Свято-Николаевского женского монастыря Запорожской епархии.

Кроме того, на заседании Священного Синода был принят ряд кадровых решений: архимандрит Силуан (Черней) избран епископом Герцаевским, викарием Черновицко-Буковинской епархии; архимандрит Иринарх (Тымчук) избран епископом Новопсковским, викарием Северодонецкой епархии; архимандрит Феодосий (Марченко) назначен епископом Ладанским, викарием Нежинской епархии.

Также Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о создании рабочей группы для изучения вопроса возможности открытия и деятельности церковно-приходских больниц (амбулаторий) и создал в составе Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-физического воспитания молодежи Коллегию казачьих военных священников.

Для богослужебного использования утверждены тексты акафиста апостолу и евангелисту Матфею и молебного пения о семье.

Как сообщалось ранее, 17 августа в Украинской Православной Церкви отметили 6-летие интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов.