Войти | Зарегистрироваться
22:24

понедельник,
17 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В сентябре в Святогорской лавре Синод УПЦ благословил провести Международный форум «Люди мира»

17.08.2020 / 21:12
В сентябре в Святогорской лавре Синод УПЦ благословил провести Международный форум «Люди мира»
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Решение о проведении Форума благословили на заседании Синода 17 августа

Украинская Православная Церковь на заседании Священного Синода приняла решение о проведении в сентябре в Свято-Успенской Святогорской лавре Международного гражданского форума «Люди мира».

 Как сообщает Центр информации УПЦ, о решении Священного Синода Украинской Православной Церкви сообщил управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сегодня на брифинге для центральных украинских СМИ.

 «На сегодняшнем заседании Священного Синода наша Церковь решила провести в сентябре форум «Люди мира». Что это значит? Это значит, что мы хотим собрать в Святогорской лавре людей, которые имеют авторитет в украинском обществе, и тех, кто живет теперь по разные стороны противостояния. Людей, которые являются представителями нашего гражданского общества. Для того, чтобы проговорить, и возможно, создать ту платформу, которая стала бы основным толчком, чтобы, наконец, в нашем государстве был мир. Я думаю, это очень важное заявление Церкви. Наши люди живут по обе стороны конфликта. Мы чувствуем ту боль, и очень бы хотелось сделать все для того, чтобы Господь дал нам возможность преодолеть это противостояние. Планируем проведение форума на 21 сентября - праздник Рождества Божией Матери. Это также международный день мира. Надеемся, что на этот форум смогут приехать представители других государств. Те люди, которых мы знаем в лицо, которые уже являются авторитетом для многих: это представители и науки, и культуры, и других сфер. Думаем, это будет очень важным этапом на нашем пути к установлению мира на Донбассе», – сказал митрополит Антоний.

В свою очередь, инициаторы форума отметили, что конфликт на Донбассе влияет также на людей, которые сегодня представляют международное сообщество.

«Именно поэтому приглашаем к дискуссии и участию в форуме, как простых граждан, так и влиятельных людей, проживающих в разных уголках Украины и странах мира. Это люди, получившие всенародное признание своей жизнью и личными достижениями. Это люди, утверждающие вечные общечеловеческие ценности, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, способные на разработку и реализацию программы действий по прекращению конфликта, и восстановления мирной жизни людей на Востоке Украины», - сообщила инициативная группа форума.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.