Количество аппаратов ИВЛ по Украине составляет около 3 700 - МОЗ

"В целом по стране около 34 тысяч коек, выделенных под больных во COVID-19. Мы существенно нарастили количество аппаратов ИВЛ, если сейчас мы рассматриваем все без исключения наши больницы, выделенные под лечение больных COVID-19, то количество аппаратов ИВЛ около 3,7 тыс. штук по Украине", - сказал Степанов.

Также он добавил, что существенно нарастили количество коек с подведенным кислородом. Сейчас по стране их количество достигает 9500.

"Мы считаем, что это количество надо увеличивать", - добавил Степанов.

Напомним, как сообщали в Минздраве ранее, за все время пандемии Украины вдвое нарастила мощности для борьбы с COVID-19. Это касается и койкомест в больницах, и медицинского оборудования: аппаратов ИВЛ и подведения кислорода.

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