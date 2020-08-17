Войти | Зарегистрироваться
17:46

понедельник,
17 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Количество аппаратов ИВЛ по Украине составляет около 3 700 - МОЗ

17.08.2020 / 16:47
Количество аппаратов искусственной вентиляции легких по Украине составляет около 3700 штук, а количество коек с подведенным кислородом - 9500. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"В целом по стране около 34 тысяч коек, выделенных под больных во COVID-19. Мы существенно нарастили количество аппаратов ИВЛ, если сейчас мы рассматриваем все без исключения наши больницы, выделенные под лечение больных COVID-19, то количество аппаратов ИВЛ около 3,7 тыс. штук по Украине", - сказал Степанов.

Также он добавил, что существенно нарастили количество коек с подведенным кислородом. Сейчас по стране их количество достигает 9500.

"Мы считаем, что это количество надо увеличивать", - добавил Степанов.

Напомним, как сообщали в Минздраве ранее, за все время пандемии Украины вдвое нарастила мощности для борьбы с COVID-19. Это касается и койкомест в больницах, и медицинского оборудования: аппаратов ИВЛ и подведения кислорода.

Источник

коронавирус, МОЗ, аппараты ИВЛ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.