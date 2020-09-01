Войти | Зарегистрироваться
11:50

вторник,
01 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Глава МОЗ показал, как ухудшилась недельная статистика по COVID

01.09.2020 / 10:23
С 18 мая в Украине недельный прирост госпитализированных с коронавирусом вырос почти в 4 раза, а количество тестирований методом полимеразной цепной реакции выросло в 2,5 раза.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 августа

Прямая речь главы Минздрава: "За прошедшую неделю было сделано 124 929 тестирований методом ПЦР. Для сравнения, на неделе с 18 по 24 мая в Украине было произведено 58 346 тестирований методом ПЦР. Почти в 2,5 раза было увеличено количество тестирований, начиная с 18 мая.

Число подтвержденных случаев за неделю – 14 458 случаев. Если мы говорим в динамике, то, например, на неделе с 10 по 16 августа это количество было 10 863 случаи, выявленных за неделю. За позапрошлую неделю (17-23 августа – ред.) это было 13 937 случаев.

Также возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели. За прошедшую неделю – это 2 829 человек. Если говорить о позапрошлой неделе – 2 699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749. Вы видите, что больше, чем в три раза, почти в 4 раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются (с COVID-19)".

Степанов также сообщил, что в предпоследний день лета, 30 августа, в Украине были госпитализированы 309 больных с COVID-19.

А на утро 31 августа количество коек, занятых больными с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пациентов с подозрением, составляет 9 972 койки.

Всего предусмотрено более 36 тысяч коек для больных с коронавирусом.

Напомним, министр здравоохранения заявил, что люди, которые нуждаются в госпитализации, могут сдавать более дешевый тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не ПЦР-тест.

Источник

коронавирус, МОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 сентября
31 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.