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РПЦ обращает в православие коренных жителей Папуа - Новой Гвинеи

01.09.2020 / 10:45
РПЦ обращает в православие коренных жителей Папуа - Новой Гвинеи
Источник: Фонд им. Миклухо-Маклая
Несколько жителей Папуа - Новой Гвинеи приняли крещение практически сразу, став первыми православными в этой стране

Более ста коренных жителей Папуа - Новой Гвинеи написали коллективное обращение к патриарху Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Фонд им. Миклухо-Маклая, обращение местных жителей в православие началось в январе-феврале 2020 года с путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля. Священник посетил провинцию Восточный Сепик, и после бесед с ним принять православие решил целый клан, который представляет собой несколько поселений, где проживают порядка 1000 человек. Затем отец Кирилл прибыл на остров Бугенвиль, жители которого также проявили интерес к новой для них вере.

По словам священника, еще более сотни стали оглашенными и сейчас готовятся к вхождению в Православную церковь.

Новообращенные православные папуа-новогвинейцы предложили участки земли в провинции Восточный Сепик и в городе Порт-Морсби под постройку православных храмов, сообщили в фонде.

На данный момент в Папуа - Новой Гвинее начаты самостоятельные богослужения миссионерами - теми, кого отец Кирилл оставил ответственными за развитие православной миссии. Кроме того, брошюры о православии и несколько молитв были переведены на один из государственных языков страны - ток-писин.

Новость о крещении первых жителей островного государства в Тихом океане пришла через несколько дней после того, как Священный синод РПЦ официально решил проповедовать среди папуасов.

25 августа на синоде РПЦ было принято решение о расширении «сферы пастырской ответственности» РПЦ на Папуа — Новую Гвинею и Восточный Тимор. Синод постановил включить эти страны в Сингапурскую епархию Экзархата РПЦ в Юго-Восточной Азии.

Источник: Inpress.ua
православие, РПЦ
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