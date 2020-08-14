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Более 64% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране – опрос

14.08.2020 / 14:52
Большинство украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным, при этом русский язык может использоваться свободно.

 Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова.

Украинский в качестве единственного официального поддерживают 64,5% опрошенных.

Считают, что русский язык может быть признан официальным в некоторых регионах, при сохранении государственного статуса украинского языка, 17,7% опрошенных.

За признание и украинского, и русского языков государственными в Украине высказались 15,2% респондентов. Ещё 2,6% не определились с ответом.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей, по таким показателям как возраст, пол, тип поселения (город / село) и разделение страны на области. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Источник

опрос, украинский язык
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