На Житомирщине освящен новый храм УПЦ

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07:32
Протесты в Беларуси: штаб кандидата выдвинул три требования к Лукашенко
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13:12
Камала Харрис станет кандидатом в вице-президенты США от демократов
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12:20
ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов
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11:49
Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси
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11:18
Протесты в Беларуси: МВД признало, что открывали огонь на поражение
- 07:32
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13:50
Селитра в Украине хранится согласно стандартам - премьер
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15:47
В управлении государства должны остаться только 300 предприятий — Шмыгаль
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14:55
ЕС предоставит макрофинансовую помощь соседям для смягчения экономических последствий пандемии
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16:49
Конституционный суд открыл производство по обжалованию "зеленых" тарифов
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18:12
Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле
- 13:50
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СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"14.08.2020 / 07:50Последние новости рубрики
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09:14
В Бейруте – масштабные протесты, более 700 человек пострадали
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10:17
Китай запустил на орбиту новый оптический спутник
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09:45
В Киеве открылась выставка "Путешествие по неизвестному Крыму"
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10:27
В Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна
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13:52
NASA показало лучшие снимки исторической миссии SpaceX
- 09:14
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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09:08
NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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