Только на украинском дома разговаривают 31,9% украинцев – соцопрос

По данным исследования, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, 27,1% разговаривают и на русском, и на украинском одинаково часто, 15,8% - преимущественно на украинском, 13,6% - преимущественно на русском, 11,3% - исключительно на русском, 0,3% - на другом языке.

35,3% опрошенных ответили, что хотели бы смотреть телевизионные программы (выпуски новостей, фильмы, концерты, спортивные трансляции и т.п.) и на русском, и на украинским одинаково часто. 24,5% хотят смотреть их только на украинском, 17,3% - преимущественно на украинском, 11,6% - преимущественно на русском, 8,9% - только на русском, 0,2% - на другом языке. 1,5% указали, что не смотрят их, а 0,7% - что им трудно ответить на этот вопрос.

30,9% респондентов ответили, что хотели бы читать любимые печатные издания и на русском, и на украинским одинаково часто. 23,5% хотят читать их только на украинском, 14,5% - преимущественно на украинском, 10,9% - преимущественно на русском, 10,7% - только на русском, 0,3% - на другом языке. 1,3% указали, что не смотрят их, а 1,4% - что им трудно ответить на этот вопрос.

63,1% опрошенных получают общественно-политическую информацию о событиях в стране с телевизионных каналов, 50,9% - с социальных сетей и мультимедиа-платформ, 35% - с сайтов новостей, 6,9% - политических Телеграм-каналов, 5,6% дали ответ "другое/не интересуюсь".

93% указали, что отдают предпочтение украинским телевизионным каналам, 12,5% - российским телевизионным каналам, 3,9% - телевизионным каналам других стран.

53,3% респондентов считают, что вручение подозрения и выбор меры пресечения для Виктора Медведчука - это "попытка власти отвернуть внимание от реальных проблем", а 34,8% - что это "реальная борьба с угрозами национальной безопасности". 11,9% затруднились с ответом.

48,5% указывают, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства, а 44,3% - что он является ошибкой и приводит только к ограничению прав граждан.

45,3% ответили, что запрет российских соцсетей в Украине является необходимым шагом для защиты государства, а 44,2% - что он является ошибкой и приводит только к ограничению прав граждан.

46,9% отмечают, что запрет отдельных артистов и некоторых российских фильмов в Украине является необходимым шагом для защиты государства, а 45% - что он является ошибкой и приводит только к ограничению прав граждан.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1-1,9%.

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