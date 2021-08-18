В Киеве одна из клиник продавала новорожденных под видом суррогатного материнства – глава Нацполиции

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:19
Коллапс в Афганистане произошел быстрее, чем ожидалось, ответственность за это лежит на политическом руководстве страны – Столтенберг
-
13:15
Байден заявляет, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана
-
12:54
Макрон направляет в Афганистан два военных самолета и силы спецназа
-
11:52
В ООН призвали страны мира не депортировать афганцев назад в Афганистан
-
09:48
"Талибан" объявил всеобщую амнистию
- 15:19
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:19
Агентство Fitch подтвердило рейтинг "В" семи украинских городов
-
12:48
Госстат зафиксировал рост экономики Украины на фоне обвала прошлого года
-
15:17
Нафтогаз планирует нарастить ресурсную базу почти на 40 миллиардов кубометров
-
12:49
Стратегия экономбезопасности до 2025 г. предусматривает критический уровень инфляции 12%
-
12:18
Нацполиция разоблачила злоупотребления в зерновой госкорпорации: 57 миллионов долларов убытков
- 10:19
-
-
Популярное в рубрике
Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:58
В "Борисполе" наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину - СБУ
-
08:50
В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом
-
10:06
В Познани столкнулись трамваи, десятки пострадавших
-
09:37
В Киеве прошла первая репетиция парада ко Дню Независимости
-
10:31
В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком - 12 пострадавших
- 10:58
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
07:54
Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
-
08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
-
07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
-
09:02
Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
-
08:41
Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
- 07:54