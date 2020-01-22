Войти | Зарегистрироваться
12:01

среда,
22 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Большинство украинцев за свободное использование русского, но единым государственным должен быть украинский

22.01.2020 / 11:15
Большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным языком.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова

Относительно статуса русского языка, большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным (69%).

Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%.

Социологи отмечают, что по этому вопросу общественное мнение имеет региональные различия: однозначно выступают украинский как единственный государственный в Западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного - менее 1%.

Явно преобладают сторонники украинского языка как единственного государственного и в Центральном регионе - 77%, за статус русского как официального в регионах там - 12% и как второго государственного - только 4%. В Южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, за признание украинского как единственного государственного, поддерживает 51%, как официального в определенных регионах - 27% и как второго государственного - 14%.

Наиболее значимый статус русского языка поддерживают в Восточном регионе, где тоже преобладает поддержка русского языка как языка общения в повседневной жизни за признание украинского как государственного, но 24% выступают возможность русского языка как официального в регионах, а 31% выступает за то, чтобы русский язык стал вторым государственным.

Общенациональное исследование проводили фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Источник

опрос, украинский язык, украинцы, государственный язык
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 января
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.