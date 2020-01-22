В РПЦ надеются, что встреча глав Церквей состоится, даже если в ней примут участие не все Предстоятели

В Русской Православной Церкви надеются, что встреча глав Церквей состоится даже в том случае, если в ней примут участие не все Предстоятели.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), сообщают «РИА Новости».

«Насколько нам известно, предложение Патриарха Иерусалимского оценили положительно в ряде Поместных Церквей», - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что не все иерархи, Предстоятели которых признали ПЦУ, разделяют их мнение относительно «украинского вопроса».

«В православном мире митрополит Серафим (архиерей Элладской Церкви, - ред.) известен своей образованностью, глубиной взглядов и последовательностью позиции. В связи с последними деяниями Константинополя в Украине митрополит Серафим неоднократно высказывался публично, выражая их неприятие. Его подпись стоит под совместным письмом четырех иерархов Элладской Церкви от 29 ноября 2019 года Предстоятелям Поместных Православных Церквей.

В этом письме содержится призыв созвать по теме украинского раскола Всеправославный Собор, который ответил бы на вопрос: "Кому и каким образом была предоставлена автокефалия в Украине при полном пренебрежении к канонической Украинской Православной Церкви и с “восстановлением в священном достоинстве” (представителей ПЦУ, - ред.)"», - сказал митрополит Иларион.