Войти | Зарегистрироваться
12:01

среда,
22 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ надеются, что встреча глав Церквей состоится, даже если в ней примут участие не все Предстоятели

22.01.2020 / 11:23
В РПЦ надеются, что встреча глав Церквей состоится, даже если в ней примут участие не все Предстоятели
Спутник Источник: РИА Новости
Митрополит отметил, что не все иерархи, Предстоятели которых признали ПЦУ, разделяют их мнение относительно «украинского вопроса»

В Русской Православной Церкви надеются, что встреча глав Церквей состоится даже в том случае, если в ней примут участие не все Предстоятели.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), сообщают «РИА Новости».

«Насколько нам известно, предложение Патриарха Иерусалимского оценили положительно в ряде Поместных Церквей», - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что не все иерархи, Предстоятели которых признали ПЦУ, разделяют их мнение относительно «украинского вопроса».

«В православном мире митрополит Серафим (архиерей Элладской Церкви, - ред.) известен своей образованностью, глубиной взглядов и последовательностью позиции. В связи с последними деяниями Константинополя в Украине митрополит Серафим неоднократно высказывался публично, выражая их неприятие. Его подпись стоит под совместным письмом четырех иерархов Элладской Церкви от 29 ноября 2019 года Предстоятелям Поместных Православных Церквей.

В этом письме содержится призыв созвать по теме украинского раскола Всеправославный Собор, который ответил бы на вопрос: "Кому и каким образом была предоставлена автокефалия в Украине при полном пренебрежении к канонической Украинской Православной Церкви и с “восстановлением в священном достоинстве” (представителей ПЦУ, - ред.)"», - сказал митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 января
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.