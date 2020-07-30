Венедиктова представила своего нового заместителя

Об этом сообщает Офис генпрокурора

Венедиктова выразила уверенность, что Говда усилит профессиональный коллектив ОГП.

Справка: Роман Говда в органах прокуратуры работает с августа 2003 года на различных должностях от помощника прокурора Королевского района Житомира до прокурора города Киева и начальника управления Офиса генерального прокурора.

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