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Венедиктова представила своего нового заместителя

30.07.2020 / 13:12
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу своего первого заместителя - Романа Говду, ранее занимавшего должность первого заместителя и исполнявшего обязанности прокурора Киева.

Об этом сообщает Офис генпрокурора

Венедиктова выразила уверенность, что Говда усилит профессиональный коллектив ОГП.

Справка: Роман Говда в органах прокуратуры работает с августа 2003 года на различных должностях от помощника прокурора Королевского района Житомира до прокурора города Киева и начальника управления Офиса генерального прокурора.

Источник

заместитель, генпрокурор, Венедиктова
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