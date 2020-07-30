Митрополит УПЦ рассказал о чудесах по молитвам к Святогорской иконе Божией Матери

После возвращения Святогорской иконы в Лавру в 1992 году по сегодняшний день по молитвам перед нею совершается много чудес и исцелений.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений (Яковенко) в эфире Ютуб-канала лавры.

«История сохранила самое первое чудо от этого образа, которое произошло в нашей обители. Оно говорит, что в соседнем селе родился мальчик со сросшимися руками. Инвалид-ребенок криком своим около 2 месяцев не давал покоя своим родственникам», – рассказал митрополит Арсений.

Несчастная мать решила утопить ребенка, пока он был маленьким, чтобы не мучился сам и не мучил других. По его словам, когда на такой шаг решилась родная мать, ей явилась Царица Небесная, Которая повелела женщине отслужить молебен у чудотворной иконы. После молебна ребенок затих, а дома, когда его распеленали, все увидели, что у него расплелись руки и он полностью исцелился и прожил долгую жизнь.

По словам митрополита Арсения, очень много людей, у которых диагностировали последнюю стадию онкологии, получали исцеление у Святогорской иконы Божией Матери.

«Врачи некоторым говорили, что им осталось жить всего лишь месяца два, потому что метастазами поражено все. Очень много исцелений от чудотворной иконы Божией Матери и у бесплодных родительских пар. У некоторых по 17, по 13, по 11 лет не было детей, но после того, как они, приезжая в обитель, служили молебен перед чудотворной иконой Божией Матери, то у них, буквально через некоторое время, в течение года, рождались детки, как благословение Самой Царицы Небесной», - поделился митрополит Арсений.

Владыка рассказал, что чудотворную Святогорскую икону также называют Миротворицей.

По молитвам перед нею Божия Матерь привлекла в свое время благотворителей, которые помогли насельникам Святогорской лавры прокормить 30 000 беженцев.

«Божия Матерь расположила сердца людские и объединила всех», – подчеркнул митрополит Арсений и добавил, что в канун праздника чудотворной иконы перед нею монахи и миряне будут молиться о мире и здравии для всех.

***До революции в Святогорском монастыре были почитаемы две Святогорские иконы Божией Матери: одна — древняя, не сохранившаяся до наших дней; другая — один из ее списков, находящийся в настоящее время в обители.

Древняя была одной из тех немногих икон, которые уцелели от разграбления Святогорского монастыря в 1787 году. С давних времен она почиталась чудотворной и, в свое время, некоторые жители города Славянска получили от нее исцеление. Была украшена сребро-позлащенной ризой с драгоценными камнями. После закрытия монастыря в 1922 году место нахождения иконы остается неизвестным.

Написание нынешней Святогорской иконы Божией Матери предание относит к XIX веку.

Одному афонскому старцу, приехавшему в Святые Горы вскорости по открытии монастыря в 1844 году, очень понравилась Святогорская обитель. Скорбя о том, что он ничего не может пожертвовать, афонский инок в дар обители написал эту икону. Образ долгое время находился в Иоанно-Предтеченской пещерной церкви.

В 1918 году, когда икону переносили из села в село и крестный ход расположился на ночлег в селе Байрачек, большевики ночью напали на дом, убили иеромонахов Модеста и Иринарха, иеродиакона Феодота и приютивших их хозяина дома с дочерью.

В советское время Святогорский образ Божией Матери был сохранен благочестивыми людьми.

В сентябре 1992 года икону крестным ходом перенесли в Святогорский монастырь и поставили в Успенском соборе.