Войти | Зарегистрироваться
14:47

вторник,
23 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Святогорске освятили накупольные кресты нового храма УПЦ

23.06.2020 / 13:03
В Святогорске освятили накупольные кресты нового храма УПЦ
Установка куполов Источник: Центр информации УПЦ
Высота надвратного храма, от основания до навершья центрального креста, составляет 33 метра

В Святогорске освятили купола, которые установили на надвратный храм нового храмового комплекса, который возводится по проекту наместника Святогорской обители с 2009 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, 22 июня чин освящения куполов и накупольных крестов нового храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских совершил наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений (Яковенко).

«Еще в 2009 году в расположенном на противоположном от Святогорской лавры берегу Донца городе, который, собственно, и появился благодаря монастырю, наместником обители митрополитом Арсением было начато возведение нового храмового комплекса. Все работы на этом масштабном строительстве производятся по проекту владыки. На сегодняшний день уже возведены: соборный двухэтажный храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; надвратный храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, а также преподобных Андрея Рублева, иконописца, и Григория и Алипия иконописцев Печерских. За десять лет стройки проделана громадная работа. Сейчас продолжается строительство настоятельского дома и уже устроена ограда», – сообщается на сайте обители.

После чина освящения три купола, самый большой из которых имеет диаметр пять метров и вес 1800 килограммов, установили на храм. Теперь высота надвратного храма, от основания до навершья центрального креста, составляет 33 метра.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.