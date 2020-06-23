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На Днепропетровщине священники УПЦ отпели полицейского, погибшего при задержании преступника

23.06.2020 / 13:07
На Днепропетровщине священники УПЦ отпели полицейского, погибшего при задержании преступника
Прощание Источник: Центр информации УПЦ
Дарвин получил огнестрельное ранение при задержании, но, истекая кровью, смог выбить пистолет из рук преступника надеть на него наручники

В Днепропетровской области в Свято-Покровском храме села Орловщина было совершено отпевание оперуполномоченного Шевченковского отдела полиции Днепра Дарвина (в крещении Даниила) Потуданского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, отпевание совершил настоятель храма протоиерей Николай Дмитриев.

Похоронили Дарвина (Даниила) на кладбище в Орловщине.

Попрощаться с мужчиной пришли сотни людей.

Помимо родителей и близких, провели полицейского в последний путь его коллеги и товарищи. Среди них – начальники районных отделов полиции в Днепре и заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Дарвин получил огнестрельное ранение при задержании, но, истекая кровью, смог выбить пистолет из рук преступника надеть на него наручники.

 Умер полицейский на руках у своего напарника.

Приказом Президента Украины за смелость и героизм, проявленные во время исполнения служебных обязанностей, Дарвина Потуданского наградили орденом «За мужество» посмертно.

Источник: Inpress.ua
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