На Киевщине священники УПЦ совершили перезахоронение солдат Второй мировой войны

На Киевщине в Березани священники УПЦ приняли участие в перезахоронении солдат Второй Мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Бориспольской епархии, заупокойное богослужение совершил настоятель Архангело-Михайловского храма Березани протоиерей Сергей Таран.

«За панихидой молились члены поисковых групп. В конце отец Сергий отметил важность чествования памяти павших и памяти нашей истории», - отметили в пресс-службе епархии.

Заупокойные мероприятия стали традиционными в городе накануне чествования памяти жертв войны.