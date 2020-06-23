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На Киевщине священники УПЦ совершили перезахоронение солдат Второй мировой войны

23.06.2020 / 13:16
На Киевщине священники УПЦ совершили перезахоронение солдат Второй мировой войны
Источник: Центр информации УПЦ
Заупокойные мероприятия стали традиционными в городе накануне чествования памяти жертв войны

На Киевщине в Березани священники УПЦ приняли участие в перезахоронении солдат Второй Мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Бориспольской епархии, заупокойное богослужение совершил настоятель Архангело-Михайловского храма Березани протоиерей Сергей Таран.

«За панихидой молились члены поисковых групп. В конце отец Сергий отметил важность чествования памяти павших и памяти нашей истории», - отметили в пресс-службе епархии.

Заупокойные мероприятия стали традиционными в городе накануне чествования памяти жертв войны.

Источник: Inpress.ua
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