Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС

В которой опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") после катастрофы.

"Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Кстати, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты", - сообщает в понедельник, 22 июня, пресс-центр СБ Украины.

Согласно информации, презентация книги символично состоялась в Чернобыльской зоне отчуждения с онлайн трансляцией на странице Украинского института национальной памяти.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство "Саркофага", - рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС ранее и были скрыты. "Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки", - подчеркнул он.

П о мнению заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, книга снимает часть дискуссий относительно того, как была построена станция, как она работала, как произошла самая авария.

"Хотя прошло более 30 лет, такую масштабную трагедию забывать нельзя", - считает первый заместитель генерального директора ГСП "Чернобыль АЭС" Валерий Сейда.

Документы в книге опубликованы на языке оригинала в хронологической последовательности.

"Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии" - это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание является продолжением серии документальных книг. Первое, содержащее 210 документов, опубликовано весной 2019 года.

Скачать первую книгу можно по этой ссылке - https://bit.ly/3fEBiAG.

Прочитать второе издание можно здесь - https://bit.ly/3hCFMJD.

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