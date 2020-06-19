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Митрополит Антоний рассказал о редком душевном качестве, которое помогает укрепить отношения

19.06.2020 / 11:09
Митрополит Антоний рассказал о редком душевном качестве, которое помогает укрепить отношения
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
По его словам, в современном мире все больше «любовь к ближнему борется с любовью к себе, мы взращиваем себялюбие в ущерб альтруизму и уважению к окружающим».

Тактичность спасает от чрезмерного эгоизма и помогает понять чувства окружающих.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Деликатность – вот что спасает от себялюбия. Но эту добродетель сделали непопулярной и архаичной.  Культивируют же повсюду, насаждают напористость, наглость, хамство и беспринципность. Именно эти качества ценятся в обществе и становятся нормой в общении между людьми. Уступить, сгладить, промолчать - проявления слабака, по мнению большинства. Но проявить их могут только самые мужественные люди. Сдержать гнев и раздражение, когда незаслуженно обижают, - удел сильных. Сохранить при любых обстоятельствах мир в сердце могут лишь любящие Христа. Ибо знают: где мир - там Божье благословение», - напомнил владыка.

По его словам, в современном мире все больше «любовь к ближнему борется с любовью к себе, мы взращиваем себялюбие в ущерб альтруизму и уважению к окружающим».

Митрополит Антоний призвал бороться с эгоизмом, поскольку из-за него в человеческих взаимоотношениях атрофируются сострадание, сопереживание, снисходительность.

 «Мы перестали ощущать боль другого человека, она чужда нам, мы сосредоточены только на своей боли и переживаниях. Беда других - не наше дело. Нам бы со своими проблемами справиться. Эти установки вжились в наше сознание. И развернуть их в другом направлении ох как не просто.

Но нужно начинать это делать, нисколько не сомневаясь. Жизнь заиграет совсем другими красками от полноты наших чувств», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
упц
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