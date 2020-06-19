Войти | Зарегистрироваться
11:46

пятница,
19 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Количество новых случаев коронавируса за сутки выросло за месяц вдвое – Степанов

19.06.2020 / 11:15
Количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Украине за последний месяц выросло вдвое.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции 18 июня.

Прямая речь: "Если мы проанализируем цифры, которые мы видим за последние неделю, и сравним это даже с месячной давностью, то количество заболеваний за сутки у нас выросло в два раза.

Это все результат того, что украинцы полностью "отменили" карантинные ограничения. Я считаю, что нам надо уже задуматься и вдуматься в эти цифры, которые мы объявляем ежедневно по количеству заболеваний и летальных исходов".

За сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.

По количеству новых случаев это третий антирекорд за последние несколько дней.

Источник

коронавирус, карантин, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 июня
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.