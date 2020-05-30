На Волыни суд обязал полицию расследовать незаконное переоформление дома, из которого хотят выселить семью священника УПЦ

В Луцкий горрайонный суд Волынской области 25 мая поступила жалоба от протоиерея Владимира Мелеся относительно бездеятельности следователя СО Луцкого РОП Луцкого ОП ГУНП в Волынской области о невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения сообщения об уголовном правонарушении.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, ранее священник Владимир Мелесь информировал следственный отдел Луцкого РОП Луцкого ОП ГУНП в Волынской области о том, что в селе Садов должностные лица, вероятно, злоупотребляя властью и превышая свои служебные полномочия, оформили право собственности на церковный дом. В заявлении священнослужитель сообщил, что он вместе со своей семьей зарегистрирован и проживает в этом доме.

На судебное заседание по рассмотрению этого дела следователь СО Луцкого РОП не явился, хотя был извещен о дне, месте и времени его проведения, поэтому рассмотрение дела состоялось в его отсутствие.

Заслушав мнения участников производства, исследовав материалы жалобы и приложенные доказательства, следственный судья постановил:

Жалобу заявителя протоиерея Владимира Мелеся удовлетворить и обязать следователя СО Луцкого РОП Луцкого ОП ГУНП в Волынской области внести сведения в ЕРДР о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 190, 364, 365, 367 УК Украины, и начать досудебное расследование.

Постановление обжалованию не подлежит, возражения против него может быть подано во время подготовительного производства в суде.