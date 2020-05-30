Зама мэра Борисполя разоблачили на взятке в 3 квартиры, его дружки оказывали сопротивление

З0 тысяч долларов или три однокомнатных квартиры требовал чиновник у застройщика за то, чтобы не препятствовать строительным работам.

Об этом сообщают Национальная полиция, Офис генерального прокурора

По данным полиции, чиновник, который также является депутатом городского совета, требовал неправомерную выгоду с предпринимателя – в частности, З0 тысяч долларов США или три однокомнатных квартиры за непрепятствование в осуществлении строительных работ.

К противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника.

Чиновника и посредника задержали после получения части неправомерной выгоды – документов, подтверждающих имущественные права на одну из квартир.

Во время проведения процессуальных мероприятий в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 700 гривен.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения двум мужчинам.

Офис генпрокурора дословно: "Во время оформления задержания посредника прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции. В результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК Украины)".

Напомним, Бориспольский горсовет уже много лет возглавляет Анатолий Федорчук, его первым заместителем является Николай Корнейчук, есть еще трое заместителей: Дмитрий Гопанчук, Людмила Ковалева и Людмила Пасенко. Дмитрий Галанчук (БПП Солидарность) значится и среди 34 депутатов горсовета.

Секретарем горсовета является Ярослав Годунок (Радикальная партия Олега Ляшко), которого президент Владимир Зеленский 10 июля прошлого года назвал разбойником, упрекнув за судимость.

А 19 июля 2019 года в кабинете первого заместителя городского главы Борисполя Николая Корнейчука прошли обыски. Его подозревали в организации преступной схемы по вымогательству и получению взяток от предпринимателей за заключение договоров подряда за бюджетные средства. Корнейчук отрицал свою причастность ко взяточничеству.

Источник