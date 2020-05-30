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Бахматюка отправили заочно под стражу

29.05.2020 / 18:17
28 мая коллегия судей заочно назначила олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.

Об этом сообщают Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, Центр противодействия коррупции

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в отношении подозреваемого, который в период с 04.10.2014 по 13.10.2014 осуществлял фактический контроль и руководство деятельностью ОАО "ВиЭйБи Банк".

По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас подозреваемый находится за пределами Украины.

В ЦПК отмечают, что это решение позволяет Интерполу начать розыск Бахматюка.

Напомним: 11 ноября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.

НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.

Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.
Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

Источник

суд, Бахматюк
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