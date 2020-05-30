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"Укрзализныця" восстанавливает движение электричек в 10 областях

29.05.2020 / 17:12
"Укрзализныця" с 1 июня возобновляет движение 214 пригородных электричек в 10 областях, которые приняли решение об ослаблении карантина.

Об этом сообщает Facebook-страница председателя правления Укрзализныци Ивана Юрика

Прямая речь Юрика: "Укрзализныця" с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Мы социально ответственная компания и понимаем важность восстановления пригородного сообщения. На сегодня УЗ получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электрички".

 УЗ получила решение об ослаблении карантина с 1 июня по 10 областей, где соответственно восстановят движение электричек.

Речь идет о таких областях:

Харьковская,
Полтавская,
Луганская,
Донецкая,
Тернопольская,
Ивано-Франковская,
Одесская,
Черкасская,
Житомирская,
Хмельницкая.

Юрик добавил, что перечень пригородных поездов, которые восстановят движение с 1 июня, в ближайшее время появится на официальных сайтах региональных филиалов.

Напомним, "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 3 поезда: №782/781 сообщением Киев - Черкассы, №786 / 785 Киев - Шостка и №790 / 789 Киев - Кропивницкий, в общем уже открыта продажа билетов на 29 поездов.

После восстановления железнодорожного движения в украинских поездах проводники не будут предлагать напитки и кондитерские изделия, но должны ежечасно мыть туалеты и пол в салоне вагона.

С 1 июня "Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.

Источник

поезд, карантин, Укрзализныця, электрички
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