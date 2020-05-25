Метро Киева должно обеспечить расстояние 1,5 м между пассажирами на станциях – КГГА

Об этом свидетельствует распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, опубликованное в субботу на сайте КГГА

Дословно: "В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания – должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.

В подземке также должны обеспечить санитарные расстояния не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях к кассам и терминалам самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.

В случае скопления пассажиров – ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний".

В КГГА подчеркнули, что в общественный транспорт Киева пассажиров будут допускать при наличии защитной маски.

Кроме того, каждые 3 часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.

Так же дезинфекционные меры каждые 3 часа должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно – перед открытием станций метро).

Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, должны контролировать состояние их здоровья.

В КГГА отметили, что столичный метрополитен провел необходимые работы для восстановления пассажирских перевозок.

В частности, каждый поезд проходит дезинфекцию перед каждым рейсом, все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме, а вестибюли и платформы станций промаркированы для соблюдения социальной дистанции.

Напомним, 23 мая в КГГА заявили, что наземный общественный транспорт столицы возобновляет свою работу с 12 часов 23 мая, метрополитен – с 25 мая.

Источник