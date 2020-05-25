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Митрополит Антоний объяснил, чем опасен духовный перфекционизм

25.05.2020 / 15:47
Митрополит Антоний объяснил, чем опасен духовный перфекционизм
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Причина человеческой неудовлетворенности проявляется в излишней гордости

Желание человека только собственными силами достигнуть духовного совершенства часто приводит к ощущению богооставленности и беспомощности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Излишне требовательному к себе человеку, духовному перфекционисту легко оступиться. Он возлагает больше надежд на себя и свои силы, чем на Господа и Его помощь. Это неизбежно приведет к подрыву сил, духа и дальнейшему впадению в отчаяние. Отчаяние бездеятельно. Оно парализует нашу волю, и мы не можем двинуться с места или же мечемся по кругу», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, причина человеческой неудовлетворенности проявляется в излишней гордости.

«Корень неудовлетворенности - в гордыне. Она сводит с ума, лишает покоя и здравомыслия. Такой человек не позволяет себе оступиться, не может проявить слабость, он стремится к непогрешимости, а это невозможно. Наше несовершенство и немощи предохраняют нас от надменности и превозношения. В них порой кроется наше спасение», - напомнил владыка.

Он объяснил почему не нужно бояться быть несовершенным.

«Осознание несовершенства спасительно. Пока человек осознает свое несовершенство, он смиряется и, следовательно, духовно растет, но как только возникнет ощущение собственной непогрешимости хоть в чем-то, даже в какой-то мелочи, следует насторожиться. Это опасный симптом.

Не надо бояться быть несовершенными, нужно опасаться желать чего-то больше, чем Богообщения: к примеру, личного горделивого совершенства», - заключил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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