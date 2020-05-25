Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета: в суде дело развалится

Об этом говорится в статье Украинской правды "Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета"

22 мая полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и вынесла соответствующее постановление. Материалы относительно Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь выделили в новое производство.

Беспалый связывает резкие изменения в ходе расследования с пресс-конференцией президента Владимира Зеленского, состоявшейся 20 мая. Именно тогда глава государства пообещал "разобраться" с делом убийства журналиста.

По словам адвоката, в тот же день (20 мая) были изменены прокуроры, которые вели дело. При этом у них не было достаточно времени, чтобы изучить все детали, но через несколько дней они приняли важное решение направить материалы в суд. Именно в суде, прогнозирует Беспалый, дело развалится из-за недостатка доказательств у обвинения.

Прямая речь: "Не надо иметь юридического образования - надо просто посмотреть, что происходило. Рябошапка говорит, что, видимо, улик недостаточно, Венедиктова говорит где-то месяц назад, что материалов недостаточно, любых новых материалов у нас не появляется.

Выходит пресс-конференция Зеленского, и после этого резко завершают досудебное расследование, выделяют материалы и направляют в суд.

Ввели прокуроров, которые вообще не осведомлены в деле, не были в этом деле, и эти прокуроры буквально за два дня решают, что доказательств достаточно - давайте направлять дело в суд".

Напомним: в феврале 2019 года Владимир Зеленский отмечал, что если в деле убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который сначала также фигурировал как организатор.

21 мая всем трем фигурантам изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления "неустановленных лиц".

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

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