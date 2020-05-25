В Церкви считают, что необходим духовный иммунитет, чтобы победить вирус

Чтобы победить вирус, нужен очень сильный иммунитет, который приобретается не только на физическом, но и на духовном, и на душевном уровне.

Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион в передаче «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Всемирная организация здравоохранения призвала расследовать происхождение вируса. […] Мы действительно должны знать, откуда произошел вирус, в том числе и для того, чтобы понимать, как и когда будет создана вакцина от вируса, потому что, если он возник естественным путем — это одна история, если он был создан искусственным путем — это другая история. Кроме того, сейчас многие говорят о том, что вообще этот вирус, может быть, новое биологическое оружие, и, может быть, кто-то испытывает это биологическое оружие на людях. Опять же, и такая теория должна быть расследована.

Но я вот о чем хотел бы сказать. Помимо возможностей биологической войны, существует еще и возможность биопсихологической войны. То есть это когда люди напуганы тем, что происходит, напуганы разгулом вируса и той опасностью, в которой оказались они и их близкие, начинают терять иммунитет из-за того, что они концентрируются на негативе, из-за того, что они не концентрируются на позитиве — это очень опасная психологическая ситуация, об этом все больше и больше сейчас говорят психологи», - рассказал митрополит Иларион.

Архиерей призвал верующих больше внимания уделять душевному и физическому здоровью.

«Вот почему вне зависимости от расследования возможных причин этого вируса я хотел бы призвать всех как можно больше внимания уделять своему собственному духовному, душевному и физическому здоровью. Для того чтобы победить вирус, нам всем нужен очень сильный иммунитет, а этот иммунитет приобретается нами не только на физическом уровне, но также и на духовном и на душевном уровне», - отметил владыка Иларион.

Иерарх РПЦ подчеркнул, что к карантинным мерам следует относиться серьезно.

«До сих пор, например, никто внятно не объяснил, передается ли коронавирус через усопших, то есть остается ли вирус на человеке, который был носителем этого вируса при жизни, и если да, то сколько времени он остается. Может быть, это точно неизвестно, но и об этом следовало бы сказать. Я думаю, все эти меры, которые сейчас принимаются, чтобы спасти жизни людей, чтобы минимизировать риск заражения, оправданы. К ним нужно относиться со смирением, терпеливо», - подытожил митрополит Иларион.