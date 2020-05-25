Минздрав: маски и социальное дистанцирование не исчезнут даже после карантина

В частности, останутся средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.

Об этом во время брифинга 24 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Украина выбрала стратегию адаптивного карантина, то есть стратегию сдерживания эпидемии.

"У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 случаев ежедневно", - отметил Степанов.

Он отметил, что Минздрав не может гарантировать исчезновения средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятия всех ограничений даже после пятого этапа смягчения карантина в Украине.

"Мы бы очень хотели, чтобы оно (число заболеваний - ред.) начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения. Но жизнь такова, я думаю, что мы все равно будем длительное время пользоваться элементарными средствами индивидуальной защиты, социальной дистанцией", - добавил Степанов.

Напомним, с 22 мая в Украине начался второй этап выхода из карантина, масочный режим остется обязательным.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.

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