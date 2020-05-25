Виктор Ляшко «поднялся» благодаря уголовнику и его СПИД-инфицированию

Никто бы в Украине не знал скромного клерка из системы санэпидслужбы, если б он, незадолго до Майдана, не встретил Дмитрия Шерембея – лидера организации «Сеть ЛЖВ» («100% жизни») и соучредителя многих других грантовых структур, аккумулировавших миллионные объемы иностранной финпомощи, пишет Информатор со ссылкой на материал журналиста Инны Папош для интернет-издания Новости Украины — From-UA.

Журналист пишет, что Шерембей имеет ряд дочерних предприятий, связанных между собой, которые получают щедрые иностранные гранты и профессионально их “распиливают”. А удается это все потому, что бывший уголовник вхож в относительно высокие кабинеты и имеет влияние на решения Минздрава и на госзакупки.

Журналист сообщает, что своим коммерческим успехом 43-летний Дмитрий Шерембей обязан именно Ляшко и, как ни странно, СПИД-инфицированию и отсидкам в тюрьме. Ведь когда зарубежные “миссионеры” искали кандидатуру на агигатора для Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ / СПИД, Шерембей оказался в нужном месте и в нужное время. Все, что от него требовалось, это правильно делиться иностранными грантами и находить нужных людей.

Далее журналист рассказывает, что поскольку больные СПИДом — это еще и зона ответственности Госсанэпидслужбы, дороги Шерембея пересеклись с Виктором Ляшко, который на тот момент занимал одну из руководящих должностей в областном управлении СЭС. Это знакомство переросло не только в плодотворное сотрудничество, но и в крепкую дружбу.

«Когда у Шерембея начались неприятности с полицией — на этот раз не с квартирными кражами, а с махинациями на закупке лекарств за деньги Глобального фонда по завышенным ценам, Ляшко, как говорят, ему всячески сочувствовал и помогал. Как и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун — моральный авторитет и “крестная мать” их обоих», – говорится в расследовании.

В итоге, как сообщает Папош, в 2018-ом уголовное дело по Шерембею закрыли, а Ляшко назначили заместителем Генерального директора Центра общественного здоровья, что позволило им работать на еще более высоком уровне. И если сейчас, по ее мнению, президент рискнет сделать Ляшко мэром Киева, перед «верными друзьями» откроются безграничные возможности.

«Сегодня фамилия Виктор Ляшко странным образом звучит среди возможных претендентов на пост мэра Киева. Да еще и от правящей партии «Слуга народа». Конечно, все понимают кадровый голод Зе-команды, на который в последнее время так часто жалуется президент Зеленский. Но расставление на важные посты бог знает кого уже начало подрывать доверие народа к новой власти и дало много аргументов в пользу ее критиков. Неужели на таком фасадном посту Зеленскому нужен человек с такой подмоченной репутацией, как Ляшко? Или президент, как обычно, не в курсе?», – резюмирует журналист.