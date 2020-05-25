На Закарпатье православная молодежь передала тяжелобольным детям подарки

На Закарпатье в Иршаве православная молодежь посетила тяжелобольных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, молодежь передала детям подарки.

«Уже традиционно мы проводим день воскресный эмоционально и насыщенно. Эти дети при каждой встрече впечатляют. Их таланты, несмотря на серьезность болезней, удивляют. Можем сказать, что для счастья нужно не много. Самое главное - это поддержка и любовь», - сказал глава Молодежного отдела епархии, архимандрит Агапит (Шпиняк).

Ранее в рамках благотворительного проекта «КРОК» православные передали кровать тяжелобольному ребенку.