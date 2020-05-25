Степанов: более 70% смертей от коронавируса в Украине приходится на людей в возрасте 60+

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая.

"Что касается наших граждан, которым более 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска ... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев - это именно люди старше 60 лет ", - сказал Степанов.

Он добавил, что в Минздраве рекомендуют и отмечают, что людям в возрасте 60 и более лет нужно максимально находиться в самоизоляции.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 24 мая, подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев. В целом в Украине зарегистрировано 617 смертей от COVID-19. Выздоровели 7099 пациентов.

Кабинет министров ввел в Украине адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мероприятий.

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