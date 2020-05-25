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Священник и верующие УПЦ отправятся из Почаева в Киево-Печерскую лавру на велосипедах

25.05.2020 / 17:55
Священник и верующие УПЦ отправятся из Почаева в Киево-Печерскую лавру на велосипедах
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Таким образом, они символически объединят эти святые места Украины

Настоятель столичного храма в честь преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук и двое верующих - Александр Баккалинский и Дмитрий Бочаров отправятся из Почаевской в Киево-Печерскую лавру на велосипедах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на feodor.kiev.ua, за 24 часа велосипедисты проедут 420 км.

Паломники отправятся в путешествие «Почаевская стрела» из Почаевской лавры утром 6 июня, а утром 7 июня, в день праздника Пятидесятницы, прибудут в Киево-Печерскую лавру. Таким образом, они символически объединят эти святые места Украины.

«Поездка из Почаева в Киев будет большим испытанием для паломников, они должны проявить духовную стойкость, поддерживать друг друга и двигаться на велосипедах все как один.

Для отца Петра эта поездка будет очередным шагом в подготовке к спортивному достижению. Он готовится принять участие в триатлоне Ironman, "Железный человек". Это событие, сочетающее заплыв на 3,86 км, поездку на велосипеде на 180 км и марафонскую пробежку в 42 км. Отец Петр мечтает получить титул "железного батюшки" и доказать устойчивость, которую дарит людям православная духовность. Священник родом из Почаева, поэтому в своем труде просит заступничества у святого Иова Почаевского, который в миру носил имя Ивана Железо», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с 29 сентября по 5 октября должно состояться велопутешествие в Святогорск. Подробнее читайте на сайте храма.

Источник: Медиа-инициатива Помощь вынужденным переселенцам
велосипед, УПЦ
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