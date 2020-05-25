Стало известно, как будут проходить службы в открытой после карантина Киево-Печерской лавре

Посетителей Киево-Печерской лавры, которая сегодня открылась после карантина, просят соблюдать все меры предосторожности, которые предписывает поэтапное ослабление карантина в столице.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, расписание богослужений на ближайшую неделю уже опубликовано на сайте обители.

«Рады сообщить, что после долгого вынужденного перерыва из-за карантина врата нашего монастыря вновь открыты для всех желающих», - отметили в пресс-службе монастыря.

Верующих приглашают поклониться святыням обители, помолиться в пещерах у мощей преподобных, принять участие в богослужениях.

«Благодарим вас за молитвы, любовь, терпение, и Божие благословение да хранит всех вас!» – сообщили в Киево-Печерской лавре.