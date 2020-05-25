Главу ВС не волнуют проблемы судов первой и апелляционной инстанций

Об этом "Судебно-юридической газете" сообщили в самом Шевченковском райсуде столицы.

Так, к настоящему времени в Шевченковском суде накопилось около 2 тыс. неотправленных конвертов с корреспонденцией. Подобного рода ситуации приводят к тому, что заседания переносятся уже на осень, поскольку у суда отсутствует возможность своевременно уведомить стороны о судебных заседаниях.

Как отметили в суде, среднемесячные расходы на почтовую корреспонденцию в Шевченковском райсуде должны составлять не менее 291 851 тыс. грн. А это означает, что на год Шевченковскому суду города Киева нужно около 3,5 млн грн. на отправку корреспонденции, сообщает телеграм-канал "Под мантией".

Между тем 13 мая 2020 года глава Верховного суда (ВС) Валентина Данишевская согласовала перевод 7,2 млн грн. компании, которая проводит ремонты кабинетов судей ВС. Ещё 1,3 млн грн. ушло на счёт профсоюза для оздоровления работников ВС, сказано в сообщении.

Судьи говорят, что этих денег более чем достаточно для оплаты почтовой корреспонденции Шевченковского районного суда Киева. "Даже школьник может посчитать, что этих денег хватило бы не только на оплату почтовой корреспонденции Шевченковского районного суда города Киева. Если бы их не тратили на комфорт судей ВС", - заявляют они.

И конечно же, никто не собирается снимать с суда ответственность за не вовремя выполненную работу. "Судьи ВС на вебинарах будут учить судей первой и апелляционной инстанций, что сроки рассмотрения дел обязательно нужно соблюдать. И никакие объяснения последних не могут быть оправданием", - отмечается в сообщении.

Тот факт, что для обеспечения нормальной работы судов первой и апелляционной инстанций недостаточно финансирования, не волнует Верховный суд, считают судьи. "Судьи первой и апелляционной инстанций, это у вас нет денег! Вот вы и держитесь!" - подводят они итог.