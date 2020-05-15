Обвиняемого по делу МН17 "Крота" взяли под стражу в Донецке – BBC

Об этом сообщает русская служба "Би-би-си"

Леонид Харченко – один из четырех обвиняемых по делу МН17. В 2014 году он носил позывной "Крот" и был командиром одного из разведывательных подразделений т.н. "ГРУ ДНР".

В Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения в причастности к крушению "Боинга", суд начался 9 марта этого года. А 11 марта Харченко задержали у его дома в Донецке.

Оккупанты арестовали Харченко по другому уголовному делу. Эту информацию Русской службе "Би-би-си" подтвердил источник, имевший отношение к военному командованию т.н. "ДНР" в 2014-2015 годах, и сослуживец Харченко, до сих пор проживающий в Донецке.

8 мая арест бывшего военного разведчика "ДНР" продлили еще на два месяца. Сейчас его держат в СИЗО "Минюста ДНР" в Донецке.

Сослуживцы Харченко, согласившиеся говорить с журналистами, считают, что его хотят изолировать.

Собеседник "Би-би-си", знакомый с делом Харченко, говорит, что "обвинения смешные – якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия".

Источник отметил, что "по первому пункту у потерпевших к нему претензий нет, по второму – этот пистолет ему в 2019 году выдали в Министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17".

Сослуживец Харченко допускает, что бывшего военного разведчика взяли под стражу, чтобы исключить его похищение спецслужбами Украины.

Прямая речь бывшего сослуживца Харченко: "Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое случиться. Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека".

Напомним: летом прошлого года украинским спецназовцам удалось вывезти в Киев бывшего ракетчика ДНР Владимира Цемаха, который также считается важным участником истории о крушении "Боинга" МН17. В сентябре 2019 года Цемаха отправили в Москву в рамках обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Сейчас он живет на территории, контролируемой ДНР.

Власти Украины объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению "Боинга" МН17.

Леониду Харченко 47 лет, он родился и вырос в Донецкой области. До начала боевых действий на востоке Украины Харченко работал инженером в Константиновке. Сам Харченко в 2015 году рассказывал журналистам, что до начала конфликта на Донбассе военного опыта не имел. К "ДНР" Харченко примкнул в апреле 2014 года – во время боев за Славянск.

Предположительно, летом 2014 года Харченко стал "офицером" спецназа военной разведки "ДНР", взял позывной "Крот" и стал работать под началом Сергея Дубинского – отставного офицера ГРУ России. Данных о том, что происходило с "Кротом" после 2015 года, долгое время не было.

Объединенная следственная группа (JIT), ведущая официальное международное расследование крушения МН17, считает, что Харченко участвовал в перемещении по Донецкой области зенитно-ракетной установки "Бук", из которой был сбит "Боинг".

В опубликованных Службой безопасности Украины записях телефонных разговоров сторонников "ДНР", 17 июля 2014 года человек с позывным "Крот" подсказывает другому боевику дорогу к месту дислокации "Бука".

По версии голландской прокуратуры, Харченко также мог координировать перемещение "Бука" к непосредственному месту пуска ракеты и последующую эвакуацию комплекса в Россию.

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения в причастности к крушению рейса МН17 Харченко и еще троим: начальнику Харченко по "ГРУ ДНР" Сергею Дубинскому, еще одному офицеру "ГРУ ДНР" Олегу Пулатову и бывшему "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову). Все они находятся в международном розыске.

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