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Власти Латвии выплатят священникам по 300 евро в связи с карантином

15.05.2020 / 10:06
Власти Латвии выплатят священникам по 300 евро в связи с карантином
AFP Источник: Delfi.lv
Для того, чтобы получить пособие надо быть включенным в составленный церковью список лиц, за которых вносились взносы обязательного социального страхования

Кабинет министров Латвии поддержал предложение Министерства юстиции, в связи с карантином из-за коронавируса, выделить 236 400 евро на кризисные пособия священнослужителям и работникам церквей.

Как сообщает портал «Delfi.lv», по мнению представителей министерства, такая мера объясняется тем, что люди, работающие в религиозных организациях, продолжают выполнять свои обязанности, а на пособие по простою они претендовать не могут.

В то же время, доходы церквей существенно уменьшились, поскольку люди из-за эпидемии коронавируса не могут посещать богослужения.

Вместе с тем, Министерство юстиции отметило важный вклад церквей в сохранение душевного и физического здоровья населения, поэтому, считают власти Латвии, государство должно оказать служителям и работникам религиозных организаций минимальную поддержку.

Для того, чтобы получить пособие надо быть включенным в составленный церковью список лиц, за которых вносились взносы обязательного социального страхования. При этом доход религиозной организации за март или апрель 2020 года должен быть минимум на 30% меньше, чем ее доход за аналогичный период 2019 года.

По информации издания, каждый священник или сотрудник церкви получит разовую выплату в размере 300 евро.

Источник: Inpress.ua
Латвия
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