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Украина ухудшила оценку в "Индексе свободы прессы", но впервые с 2009 года вошла в сотню

22.04.2020 / 18:12
Украина впервые с 2009 года вошла в сотню "Индекса свободы прессы" от организации "Репортеры без границ". Страна поднялась на шесть позиций - на 96 место.

Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на "Индекс свободы прессы" от организации "Репортеры без границ"

 Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла и теперь ее индекс - 32,52 (чем ниже число, тем лучшим считается результат). То есть продвижение Украины в рейтинге произошло за счет худших показателей других стран.

"Репортеры без границ" указывают на недофинансирование Общественного вещания. Также организация отмечает, что нужно снижать влияние олигархов на медиа, поощрять независимость редакций и бороться с безнаказанным насилием против журналистов.

Авторы индекса заявляют, что информационная война с Россией имела негативные последствия, включая запреты российских сайтов, запреты на въезд для иностранных журналистов и суды по делам о государственной измене.

По мнению "Репортеров без границ", смена власти в Украине не повлиял на ситуацию с угрозами и нападениями на журналистов. Они напоминают о черкасском журналисте Вадиме Комарове, который умер после нападения летом 2019 года.

"Репортеры без границ" заявили, что беспокойство и в дальнейшем вызывают вопросы доступа к информации, манипуляций в новостях, нарушений конфиденциальности источников, кибератак и крайностей в борьбе с фейковыми новостями (включительно с предложенным законом о борьбе с дезинформацией, который будет угрожать свободе прессы).

В организации добавили, что неподконтрольные Украине районы Донбасса остаются недоступными для журналистов и западных обозревателей.

В этом году "Индекс свободы прессы" возглавляют Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Нидерланды.

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