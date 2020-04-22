Пираты захватили украинца у берегов Бенина – МИД

Об этом сообщил 21 апреля директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении 1 гражданин Украины - член экипажа судна", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Погорельцева в понедельник посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

Он подчеркнул, что компания-оператор судна создала кризисный штаб. Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Посольство Украины в Нигерии (отвечает за Бенин) обратилось к бенинским компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Также Погорельцев заверил, что дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД.

Как сообщили СМИ ранее, пираты совершили нападение на контейнеровоз "Tommi Ritscher", стоявший на якоре близ города Котону (Бенин). Среди членов экипажа судна также есть граждане РФ, Болгарии и Филиппин.

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