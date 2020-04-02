Зеленский предлагает Кабмину разработать механизм создания "миллионов рабочих мест"

И для тех, кто работал внутри страны до пандемии коронавируса, и для тех, кто вернулся из-за границы.

"Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее. Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возвращения не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать всё и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду, 1 апреля.

Зеленский предлагает правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест.

"Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы "Большая стройка". Тысячи км новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места. Очень хочется, чтобы после карантина все мы: и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы, вместе строили Украину", - подчеркнул он.

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