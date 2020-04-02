Войти | Зарегистрироваться
16:04

четверг,
02 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Зеленский предлагает Кабмину разработать механизм создания "миллионов рабочих мест"

02.04.2020 / 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Кабинету министров Украины разработать механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест.

И для тех, кто работал внутри страны до пандемии коронавируса, и для тех, кто вернулся из-за границы.

"Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее. Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возвращения не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать всё и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду, 1 апреля.

Зеленский предлагает правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест.

"Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы "Большая стройка". Тысячи км новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места. Очень хочется, чтобы после карантина все мы: и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы, вместе строили Украину", - подчеркнул он.

Источник

Кабмин, рабочие места, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.