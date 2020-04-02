По одной тысяче гривень пенсионерам в апреле: Кабмин одобрил проект постановления

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 1 апреля.

«Мы этим постановлением определяем порядок выплаты ожидаемой в апреле этого года единовременной денежной помощи в сумме 1 тысяча гривень. Такую помощь у нас получат 10 млн пенсионерам, размер пенсионной выплаты которых не превышает 5 тысяч гривень по состоянию на 1 апреля 2020 года», - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Кроме того она подчеркнула, что около 600 тысяч получателей государственной социальной помощи, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью, лиц, которые не имеют права на пенсию, а также получатели временной государственной социальной помощи неработающего лица, достигшего пенсионного возраста, но которое не приобрело право на пенсионную выплату, также гарантированно получат по тысяче гривень.

«Мы сделаем такие выплаты сразу, когда будут внесены изменения в государственный бюджет и утверждены необходимые финансовые документы. Если это все состоится, то уже с 14 апреля 2020 года Пенсионный фонд начислит все эти выплаты и люди получат по тысяче гривень», - отметила министр соцполитики.

Также она сообщила, что постановлением предлагается с апреля установить ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 тыс. 205 грн.

«Важно отметить, что такие пенсионеры получат такую компенсационную выплату в дополнение к уже установленным статусным повышениям и надбавкам к пенсии детям войны, участникам боевых действий, членам семей погибших и участникам войны. То есть мы ее выводим за пределы тех надбавок, которые сегодня получают такие пенсионеры. При этом мы устанавливаем для указанных пенсионеров со страховым стажем для женщин 20 лет, а для мужчин 25 лет, что не может быть наименьшая выплата меньше 2 600 грн, потому что сейчас такая выплата 2 тыс. грн», - сообщила Лазебная.

Таким образом, отметила она, предлагается в апреле сделать такие перерасчеты и соответствующую компенсацию получит около полтора миллиона пенсионеров.

Еще одно из предложений постановления, на котором остановился министр, - индексация пенсий на 11% в мае.

«Наше предложение в мае провести индексацию пенсий на 11%, так, как это предусмотрено сегодня пенсионным законом, но мы знаем, что не все пенсионеры получают и не всех пенсионеров охватит такая индексация, поэтому мы посчитали, сделали соответствующие расчеты, и мы увидели, что 7 млн пенсионеров получат около 260 грн, и мы предлагаем тем пенсионерам, которые не будут охвачены такой полномасштабной индексацией, и у которых есть стаж работы 30 лет у женщин и 35 - у мужчин также повысить минимальную пенсионную выплату до 2 тысяч 100 грн с учетом увеличения пенсионной выплаты для женщин, у которых стаж 30 лет и у мужчин 35 лет», - сказала Лазебная.

Она добавила, что таким образом эта индексация охватит свыше 8,5 млн пенсионеров.

Напомним, 16 марта в видеообращении Зеленский анонсировал доплату в тысячу гривень пенсионерам, чья пенсия ниже 5 тысяч.

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