В УПЦ состоялись рождественские фестивали и благотворительные концерты

Во всех епархиях Украинской Православной Церкви продолжают славить родившегося Иисуса Христа и молить о мире в Украине и единстве Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайты епархий, во всех уголках Украины проходят Рождественские благотворительные концерты, фестивали колядок и вертепов,

В Харьковской областной филармонии по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия состоялся традиционный православный фестиваль «Рідвяночки», организованный отделом по делам молодежи и культуры Харьковской епархии.

«В фестивале приняли участие Молодежный хор Петропавловского храма (регент - Елена Ястреб), Народный художественный коллектив Детский хор "Скворушка" (руководитель - Юлия Иванова), Митрополичий хор Благовещенского кафедрального собора (регент - Юлия Воскобойникова), хор студентов ХНУ им. В. Каразина (руководитель - Андрей Сиротенко), хор Преображенского храма (регент - Ксения Деркач), Хор незрячих "Консонанс" (руководитель - Виталина Дуда), хор Рождественского храма (регент - Глеб Жолобенко), хор Покровского мужского монастыря (регент - Марина Даценко)», - сообщили на сайте Харьковской епархии.

В исполнении хоров прозвучали рождественские богослужебные песнопения и колядки. Фестиваль продолжили праздничные сольные концерты отдельных церковных хоров в Духовно-просветительском центре «Фома».

В Белой Церкви состоялся ежегодный епархиальный детский фестиваль вертепов «Рождественский ангел», который провел председатель отдела духовного образования Белоцерковской епархии протоиерей Игорь Ковровский.

Участниками фестиваля были детские коллективы воскресных школ епархии. Коллективы подготовили небольшие концертные номера, в которых прославляли родившегося Христа Спасителя. Дети колядовали, декламировали стихи, инсценировали библейские сюжеты.

В тот же день в Киевском академическом областном музыкально-драматическом театре им. П.К. Саксаганского состоялась Архиерейская елка. Митрополит Августин обратился к детям с наставлением.После завершения спектакля дети получили подарки из рук архипастыря.

В Нежинском драматическом академическом театре им. М. Коцюбинского состоялся XII Рождественский благотворительный фестиваль духовной музыки «Христос рождается! Славим Его!» по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента. Об этом сообщает пресс-служба Нежинской епархии.

«В фестивале приняли участие воспитанники воскресных школ из всех благочиний Нежинской епархии. Митрополит Климент обратился к участникам и гостям фестиваля с приветственным словом и призвал на них Божье благословение. После завершения песенного действа все дети - участники фестиваля получили из рук своего архипастыря сладкие подарки», - отметили в пресс-службе епархии.

В Одесской епархии уже шестой год подряд проходит православный концерт духовных песнопений и рождественских колядок «Поем рожденному Богу».

«Концерт начался приветствием епископа Болградского Сергея, викария Одесской епархии, благочинного храмов Измаильского округа. Владыка Сергий рассказал о явлении в мир Богомладенца, о святой миссии Иисуса Христа, о том, что именно Бог наш поведал миру, что настоящее богатство - в любви и всепрощении, а не в злате и серебре. Владыка пожелал православной пастве и всем измаильчанам благополучия и неутомимой веры в дарованные Богом чудеса, особенно в рождественские дни», - отметили в пресс-службе епархии.

Ведущей концерта была матушка Марина Лобанова - регент Измаильского Свято-Ильинского храма, мать-героиня. На сцене дворца культуры выступали церковные хоры и хоры воскресных школ, детские вокальные ансамбли.