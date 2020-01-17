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Белый дом нарушил закон, заморозив помощь Украине – Счетная палата США

17.01.2020 / 14:21
Бюджетный офис Белого дома нарушил закон, когда заморозил американскую военную помощь Украине.

Об этом заявила Счетная палата США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Добросовестное выполнение закона не позволяет президенту подменять собственными политическими приоритетами те, которые Конгресс воплотил в законе", - говорится в отчете Счетной палаты США.

Несколько свидетелей, которые давали показания по делу импичмента, заявили, что президент Дональд Трамп приказал задержать критическую военную помощь Украине.

Ранее стало известно, что чиновник Белого дома Майк Даффи связался по представителями оборонного ведомства США по поводу приостановки помощи Украине чуть больше чем через полтора часа после того, как Трамп закончил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.

Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину ради собственной политической выгоды. Вопрос по устранению президента от должности рассмотрит Сенат.

Источник

США, военная помощь, Белый дом
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