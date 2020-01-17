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Послы стран Балтии и Польши посетили Святогорскую лавру

17.01.2020 / 13:41
Послы стран Балтии и Польши посетили Святогорскую лавру
Визит делегации Источник: Центр информации УПЦ
Делегация посетила населенные пункты Донбасса и на 4-й день визита прибыла в Святогорскую лавру, где была принята митрополитом Святогорским Арсением, наместником обители

Свято-Успенскую Святогорскую лавру с ознакомительным визитом посетила дипломатическая делегация из стран Балтии и Республики Польша.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры,обитель посетила делегация в составе Чрезвычайных и Полномочных послов в Украине: Латвии - Юриса Пойканса, Литвы -Мариуса Янукониса, Эстонии - Каимо Кууска, Польши -Бартоша Цихоцкого и сопровождавших их лиц из дипломатического корпуса и органов местного самоуправления.

«Основная цель четырёхдневного визита - оказание гуманитарной помощи нуждающимся, прежде всего, временно перемещённым лицам из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В течение трёх дней делегация пребывала в различных районах области, изучая потребности региона и возможности сотрудничества органов местного самоуправления, волонтёрских и других организаций Донецкой и Луганской областей с аналогичными органами и организациями стран Балтии и Республики Польша», - сообщили в источнике.

Делегация посетила населенные пункты Донбасса и на 4-й день визита прибыла в Святогорскую лавру, где была принята митрополитом Святогорским Арсением, наместником обители.

Представители иностранных посольств познакомились с историей и современной жизнью монастыря. 15 января делегация посетила богослужение в Успенском соборе обители, а 16 января митрополит Арсений рассказал об истории самого храма и хранящихся здесь святынях.

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Латвии в Украине Юриса Пойканса, «в данный момент идёт активная работа по налаживанию сотрудничества во многих сферах гуманитарной деятельности между городами, территориальными общинами, волонтёрскими организациями Донбасса и четырёх стран, которые представляют делегации».

Руководитель информационно-просветительского отдела Святогорской лавры архимандрит Лазарь (Терещенко) проинформировал посла Латвии о деятельности монастыря по оказанию гуманитарной и других форм помощи беженцам из неподконтрольных территорий Донбасса.

Он отметил, что «в настоящее время в Святогорской лавре проживает и находится на обеспечении 250 беженцев, в основном инвалидов, престарелых, нуждающихся в посторонней помощи, в том числе, 50 детей».

Наряду с другими темами были затронуты вопрос о достопримечательностях Святогорья, его природе, культуре, духовной жизни.

«Есть места, которые очень сильно притягивают. Это место безусловно святое, Богом избранное для создания тут обители. Побывав в музее, я увидел фотографии этого комплекса 30-40-х годов XX в., когда много было здесь разрушено. То, что сделано по восстановлению и благоустройству этой святыни, особенно начиная с 1990-х годов, меня очень впечатлило. Несомненно, это место уникально», - сказал Юрис Пойканс.

Источник: Inpress.ua
упц, святогорская лавра
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