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В Святогорской лавре проходит форум, посвященный истории монастыря

20.12.2019 / 11:33
В Святогорской лавре проходит форум, посвященный истории монастыря
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
В конференции примут участие исследователи из Киева, Харькова, Краматорска, Славянска, Бахмута, Лимана, Святогорска, Москвы и Санкт-Петербурга

Сегодня в Свято-Успенской Святогорской Лавре состоится Международная научно-практическая конференция «Святогорские чтения».

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Святогорской лавры.

«Форум проводится с целью исследования Святых Гор как уникального природного, культурно-исторического и духовного феномена на территории современной Украины», - сообщает источник.

«Оргкомитет конференции во главе с наместником Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополитом Святогорским Арсением определили ежегодную периодичность проведения конференции и её тематическую направленность в таких отраслях гуманитарных, вспомогательных и смежных наук как история, археология, архивоведение, генеалогия, музееведение, природоведение», - отметили организаторы.

В конференции примут участие исследователи из Киева, Харькова, Краматорска, Славянска, Бахмута, Лимана, Святогорска, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Доклады будут посвящены одному из настоятелей Святогорской лавры – архимандриту Лаврентию (Кордет; 1720–1781); роду святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, который родился неподалёку от Святогорского монастыря; Александру Потёмкину, владельцу Святых Гор в XIX в.; 100-летию кровавого террора в Святых Горах; 150-летию освящения Успенского собора в Святогорской пустыни и многим другим», - сообщает источник.

В рамках конференции будет презентован альманах о жизни Святогорской лавры, книги  «Старец Аникита: духовный путь святости»,«Репин и духовные святыни Слобожанщины».

 В лаврском музее откроется выставка «Святые Горы в фотографиях и открытках XIX - нач. XX вв.», приуроченная к 150-летию фотографии Святогорской Успенской пустыни.

«В экспозицию войдут архивные документы об основании обители, первом фотографе Святогорской пустыни иеромонахе Тимоне, изданные в XIX -нач. XX вв. тематические фотоальбомы, фотоальбомы из семейных архивов того же периода, около 70 почтовых открыток с видами Святых Гор и Славянска; стереоскопы (оптические приборы XIX - нач. XX вв. для просмотра объёмных фотографий производства США и России), уникальные пресс-папье с видами Святогорской обители», - сообщили организаторы.

 

Источник: Inpress.ua
упц, святогорская лавра
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