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В Запорожье 22 декабря привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

20.12.2019 / 11:58
В Запорожье 22 декабря привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Икона святителя Спиридона Тримифунтского Источник: Центр информации УПЦ
Встреча святыни состоится 22 декабря в 12.00

В Запорожье в Покровский архиерейский собор 22 декабря доставят мощи святителя Спиридона Тримифунтского.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

«Святой Спиридон Тримифунтский помогает человеку в соответствии с Божьим замыслом, а не в соответствии только с личными желаниями просящего.  Не поможет святой, если человек просит о лишнем или тем более вредном для себя и других. Имея ли конкретную нужду, или просто желая получить поддержку в своих добрых начинаниях, любой человек может с верой и надеждой обратиться к Спиридону за помощью», - сообщили в епархии.

Встреча святыни состоится 22 декабря в 12.00 по адресу: Свято-Покровский архиерейский собор, Запорожье (проспект Соборный, 37).

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ
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