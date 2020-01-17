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Представители Ровенской епархии УПЦ передали онкобольным детям средства, собранные на благотворительном флешмобе

17.01.2020 / 13:41
Представители Ровенской епархии УПЦ передали онкобольным детям средства, собранные на благотворительном флешмобе
Ровенская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
14 детей получили по тысяче гривен для поддержки в лечении

Представители Молодежного отдела Ровенской епархии Украинской Православной Церкви после завершения благотворительного флешмоба, посетили детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, было собрано 14 тысяч гривен. 14 детей получили по тысяче гривен для поддержки в лечении.

Молодежь во главе с секретарем епархии протоиереем Александром Егоровым, главой Молодежного отдела протоиереем Василием Романюком и пресс-секретарем епархии архимандритом Германом (Кулакевичем) поздравили больных с Рождественскими праздниками.

Источник: Inpress.ua
Ровно, УПЦ
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