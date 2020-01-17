Представители Ровенской епархии УПЦ передали онкобольным детям средства, собранные на благотворительном флешмобе

Представители Молодежного отдела Ровенской епархии Украинской Православной Церкви после завершения благотворительного флешмоба, посетили детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, было собрано 14 тысяч гривен. 14 детей получили по тысяче гривен для поддержки в лечении.

Молодежь во главе с секретарем епархии протоиереем Александром Егоровым, главой Молодежного отдела протоиереем Василием Романюком и пресс-секретарем епархии архимандритом Германом (Кулакевичем) поздравили больных с Рождественскими праздниками.