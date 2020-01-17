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Министр Алена Бабак идет в отставку

17.01.2020 / 14:52
Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении - документ уже находится в Кабинете министров.

Об этом рассказали собеседники Украинской правды во фракции "Слуга народа" и Кабинете министров.

Ее отставку объясняют тем, что министр "не справлялась и не делегировала полномочия".

В то же время большинство нардепов "Слуги народа" не знает об увольнении Бабак. Об этом объявят на профильном комитете.

По данным УП, кандидатуру Бабак президенту предложил Алексей Гончарук, который был знаком с депутатом по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.

Напомним: 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОП, Кабинета министров и Верховной Рады.

Гончарук и его правительство отчитались перед президентом. Премьер сообщил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые ему поставили в ОПУ. В то же время на совещании не обсуждали ротацию в Кабмине.

Источник

министр, отставка, Бабак
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