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В Иерусалимском патриархате считают, что встреча Церквей по «украинскому вопросу» станет судьбоносной для Православия

02.12.2019 / 17:47
В Иерусалимском патриархате считают, что встреча Церквей по «украинскому вопросу» станет судьбоносной для Православия
Митрополит Тимофей Вострский Источник: Ромфея
Как сообщает греческое СМИ, иерусалимский митрополит напомнил об Иерусалимской Церкви, как месте встречи Предстоятелей Церквей, где принимались исторические решения по защите веры

Митрополит Иерусалимской Православной Церкви обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с призывом провести Всеправославную встречу по урегулированию кризиса, возникшего в мировом Православии.

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя заявление митрополита Тимофея Вострского, опубликованное в греческих СМИ.

«Со слов митрополита Тимофея, «украинский вопрос» привел Православную Церковь в тупик, и чтобы разрешить возникший кризис, всем необходимо «отказаться от своих интересов и привилегий происхождения» - отметил Владимир Легойда.

Как сообщает греческое СМИ, иерусалимский митрополит напомнил об Иерусалимской Церкви, как месте встречи Предстоятелей Церквей, где принимались исторические решения по защите веры.

«После Ферраро-Флорентийской встречи (Ферраро-Флорентийский собор 1443-1445 годов, на котором Константинопольская Церковь признала первенство Рима и приняла догматические нововведения Римско-Католической Церкви) три Патриарха встретились в Иерусалиме и осудили подписание унии. По мнению митрополита Тимофея, Иерусалим в сознании христиан остается «Градом Царя Христа», а Иерусалимская Церковь почитается как «Мать всех Церквей», - подчеркнул Владимир Легойда.

 Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что РПЦ положительно относится к инициативе Всеправославного собрания.

«Русская Православная Церковь всегда была готова к диалогу и положительно оценила инициативу Иерусалимского Патриарха о проведении встречи Предстоятелей Поместных Церквей для обсуждения ситуации в мировом Православии», - подытожил спикер РПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
упц, Иерусалимский Патриархат
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